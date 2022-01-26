السريري: العملية السياسية ستبقى في عالم المجهول إذا لم يلتزم البرلمان ببنود الاتفاق السياسي

ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 فتح الله السريري أن تصرفات مجلس النواب لم تتغير، واتخذ خطوات انفرادية بطرح تغيير الحكومة دون التوافق على خطة طريق متكاملة محددة الملامح والمدد.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الأربعاء قال: “لا وجود لآلية لاختيار على حكومة جديدة ولا خارطة طريق، مع العلم أن السلطة التنفيذية جاءت ضمن قائمة مغلقة رباعية لا تتجزأ”.

وصرح بأن لمجلس النواب سحب الثقة من وزراء الحكومة دون رئيسها، أو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية كاملة.

وأشار السريري إلى أن مجلس النواب إذا لم يلتزم ببنود الاتفاق السياسي -الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية- فلن يكون هناك تشاور حقيقي، وستبقى العملية السياسية في عالم المجهول وتمدد المراحل الانتقالية بعد إجهاض العملية الانتخابية.

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