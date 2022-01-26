الرضا والديب يبحثان الصعوبات التي تواجه جهاز حرس المنشآت

بحث وزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، حيث ناقش المسؤولان الوضع الإداري والمالي للجهاز، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهاز لحلحلة الصعوبات والمشاكل التي تعترض تأدية المهام.

وثمّن الرضا خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، الجهود التي يبذلها الجهاز في تأمين وحماية المواقع والموانئ النفطية.

وطالب الديب من جانبه بتعاون الجهات المعنية مع الجهاز، من أجل توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية، حتى يتمكن الجهاز من تأدية عمله في جميع المواقع النفطية، بنفس الوتيرة التي نجحت في إعادة الاستقرار والأمن لكل المنشآت، حسب وصفه.

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