إيقاف 23 محجرا في غريان لحين تسوية أوضاعها القانونية

أعلن المجلس البلدي غريان، اليوم الأربعاء، إيقاف 23 محجرًا في نطاق البلدية، وذلك لحين تسوية أوضاعها القانونية، بناءً على تعليمات النائب العام ورئيس جهاز الشرطة الزراعية بشأن إيقاف المحاجر المخالفة.

وقالت البلدية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن حملة الإيقاف نفذتها لجنة تضم مدير إدارة الفروع بمنطقة الجبل رفقة وكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، ومدير فرع المؤسسة الجبل الغربي، ورئيس مركز الشرطة الزراعية وادي الحي، وإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، ومديرية أمن غريان، وعدد من المهندسين والمختصين من إدارات المؤسسة.

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وأضافت أن اللجنة قامت بإيقاف محاجر منطقتي الرابطة ووادي الحي لحين تسوية أوضاعها، وفق الشروط المطلوبة، البالغ عددها 23 محجرًا.

جانب من حملة لإيقاف محاجر مخالفة في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان على فيسبوك)

جانب من حملة لإيقاف محاجر مخالفة في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان على فيسبوك)

جانب من حملة لإيقاف محاجر مخالفة في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان على فيسبوك)