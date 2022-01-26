بيان رافض لتصريحات رئيس مجلس النواب صادر عن هيئة صياغة الدستور

رفض 43 عضواً في الهيئة التـأسيسية لصياغة مشروع الدستور، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة معينة، تتولى صياغة مشروع دستور دائم للبلاد.

واعتبرت الهيئة في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، أنها صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في صياغة مشروع الدستور، استناداً إلى الإعلان الدستوري وأحكام القضاء، مُعربين عن رفضهم القاطع لأي محاولات يقوم بها عقيلة صالح لخلق أجسام موازية في تجاوز لصلاحياته ومهامه، عبر التعدي على اختصاصات الهيئة.

ودعا البيان كافة الجهات الوطنية والدولية إلى عدم التعاطي مع مقترحات عقيلة صالح، أو الاعتراف بها لمخالفتها الوثائق الدستورية، مشيراً إلى أنها تُعد منعرجاً خطيراً قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، ويسبب ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها، وفق وصف البيان.

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