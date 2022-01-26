الصحة العالمية: ليبيا قادرة على التعامل مع أوميكرون

قالت إليزابيث هوف، ممثل منظمة الصحة العالمية فى ليبيا، إن ليبيا لم تصل إلى معدل التلقيح المطلوب، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات وصلت إلى 1000 حالة فى اليوم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عبر الفيديوكونفرانس حول مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ الأدوية واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، مع التركيز على وضع أوميكرون وجهود الاستجابة فى ليبيا.

وأضافت «هوف» أن ليبيا قادرة على التعامل مع المتحور، وتمكنت من التعامل مع أوميكرون، والقدرة على الاختبار جيدة ولكنها ليست جيدة فى بعض الأماكن.

وأوضحت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، “إننا نعرف أن هناك رغبة فى التفاؤل بخصوص أعراض متحور أوميكرون الخفيفة، ولكن من المهم أن نعرف أنه طالما هناك فيروس، فلابد من أن يحدث تحور، وممكن أن يحدث تحور أسوأ من أوميكرون ولازلنا فى المرحلة الحادة، وهدفنا هو إنقاذ الأرواح، وطالما أن لدينا أشخاص غير ملقحين يمكن أن يسبب أوميكرون فى دخول المستشفيات، وحتى الوفيات”.