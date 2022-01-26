تسليم أكثر من ألفي جواز سفر جديد لمستحقيها

سلّمت مصلحة الجوازات والجنسية أكثر من 2000 جواز سفر إلكتروني جديد لمواطنين ليبيين، جرى تصويرهم في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في عدد من دول العالم.

وتوزعت جوازات السفر الجديدة بواقع 942 بمحطة القاهرة و180 بمحطة مارسيليا، و64 بمحطة ميلانو و374 بمحطة لندن و16 بمحطة روما و480 بمحطة إسطنبول و169 بمحطة أنقرة، جرى تصويرها خلال المدة الماضية.

وقد وعدت مصلحة الجوازات بحسب ما أوردته على صفحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، بتسليم باقي الجوازات في القريب العاجل، بعد أن يتم تجهيزها في حقائب من قبل مكتب الإصدار الخارجي بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

ووفق المصلحة فإن هذه الخطوة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية بالخارج، ورفع المعاناة عنهم.

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