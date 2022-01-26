المنفي يفتتح ملتقى بلديات الساحل الغربي

افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ملتقى بلديات الساحل الغربي، تحت شعار، توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وآمر المنطقة العسكرية ومديري الأمن وأعيان وحكماء هذه المناطق.

وأكد المنفي خلال كلمته أن سيادة ليبيا خط أحمر، وأن المجلس يمثل وحدة التراب الليبي، حيث سعى لإنجاح وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، وإطلاق مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة النقدية.

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