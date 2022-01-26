وزارة الخارجية تبحث عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا

عقدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسع ضم وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات السيد عمر كتي ، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ، خالد السويسي، وبحضور مديرا مصلحتي الطيران المدني والمطارات، وبمشاركة مندوبين عن وزارة الداخلية ، ومصلحة الجمارك،وجهاز الأمن الداخلي ،وذلك لمناقشة سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى المطارات الليبية .

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الجوي وآلية معالجتها بالتنسيق بين القطاعات المختلفة و تم خلال الاجتماع الوقوف على أوضاع المطارات الليبية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية .

وفي هذا الخصوص،أكد الحضور على أهمية تكاثف الجهود والتنسيق الأمثل بين القطاعات المختلفة المُكلفة بتسيير عمليات النقل الجوي ، مما يساهم في تخفيف أعباء السفر على المواطنين ، وتسهيل إجراءات الحركة.