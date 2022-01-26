“الصحة العالمية”: ليبيا لم تصل إلى معدل التلقيح المطلوب

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، إن ليبيا لم تصل إلى معدل التلقيح المطلوب ضد فيروس كورونا، مع أن أعداد الإصابات وصلت إلى ألف حالة يومياً.

وأوضحت هوف أن ليبيا قادرة على التعامل مع متحور أوميكرون، مشيرة إلى وجود قصور في عمليات إجراء الاختبار في بعض الأماكن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، من حيث الأدوية واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بالفيروس، مع التركيز على وضع أوميكرون وجهود الاستجابة في ليبيا.

في حين حذّرت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة رنا الحجة، من ظهور متحور أسوأ من متحور أوميكرون.

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