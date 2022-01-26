الدغيس يناشد الليبيين: تلقوا اللقاح ولا تلتفتوا للشائعات

ناشد نائب رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، الليبيين لتلقي لقاحات كورونا وعدم الالتفات للشائعات، مبديا استغرابه من العزوف عن التطعيم رغم ثبوت فعاليته في مواجهة الفيروس.

وعن الوضع الوبائي في البلاد قال دغيس إن نسبة الوفيات قد زادت، مؤكدا صعوبة التنبؤ بموعد انتهاء الجائحة رغم الحديث أن متحور أوميكرون يمثل نهايتها إذ لا يمكن استبعاد ظهور متحورات جديدة.

دغيس عبر عن امتعاضه من عدم التزام بعض قطاعات الدولة بقرار الحكومة الرامي لإلزام الموظفين بالتطعيم ،عاد ذلك مسؤولية تضامنية بين المواطن والدولة.

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