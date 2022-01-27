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الخارجية تُنسّق الجهود لاستئناف رحلات الطيران الدولي لليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزارة الخارجية سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا، خلال اجتماع مُوسّع مع وزارة المواصلات والادارات ذات العلاقة بالنقل الجوي.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الجوي، وآلية معالجتها بالتنسيق بين القطاعات المختلفة، وتم خلال الاجتماع الوقوف على أوضاع المطارات الليبية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية، وفق بيان الخارجية.

وأكد الحضور على أهمية تكاثف الجهود والتنسيق الأمثل بين القطاعات المختلفة، المُكلّفة بتسيير عمليات النقل الجوي، مما يساهم في تخفيف أعباء السفر على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحركة بالمطارات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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