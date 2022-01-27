بابلو إسكوبار يزور ليبيا.. لكن كيف؟

أخبار ليبيا24

29 عاما مرت على مقتل تاجر المخدرات الكولومبي الشهير، بابلو إسكوبار، لكن أخباره لازلت حية، إذ طل برأسه من جديد هذه المرة من أحد شواطئ ليبيا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت مديرية أمن الساحل الجبل الأخضر العثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش على شاطئ بلدة طلميثة التي تبعد بنحو 100 كلم شرقي مدينة بنغازي.

وفي التفاصيل ذكرت المديرية أنها تلقت معلومات تفيد بموجود مواد يشتبه في كونها مخدرات على أحد شواطئ البحر داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن الساحل بمنطقة طلميثة.

وأضافت، على الفور أصدر مدير الأمن عقيد مفتاح حميد تعليماته إلى رئيس مركز شرطة طلميثة عقيد إدريس نصيب رفقة قوة من أعضاء المركز بالانتقال إلى المكان.

وأوضحت، أنه فور وصول القوة تم العثور على كمية كبيرة من مخدرة الحشيش. ولفتت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الكمية إلى النيابة العامة.

وأظهرت صور نشرتها المديرية لكمية الحشيش. التي تم العثور عليها مؤخرًا صور لإمبراطور المخدرات الكولوبي بابلو إسكوبار، إذ يبدو أن مهربيها تعمدوا وضع صوره على الكمية.

من هو بابلو إسكوبار

وبابلو إميليو إسكوبار خافيريا ولد في 01 ديسمبر 1949 من عائلة تعمل بالفلاحة. وقد أظهر منذ صغره مهاراته في العمل، وبدأ حياته الإجرامية في أواخر ستينيات القرن العشرين في التهريب.

وفي بداية الثمانينيات شارك في إنتاج وتسويق الماريجوانا والكوكايين إلى الخارج. وأسس بعدها منظمة كارتل ميديلين والتي أصبحت بعد فترة تحتكر نشاط الكوكايين من الإنتاج إلى الاستهلاك.

وسيطرت المنظمة على أكثر من 80 بالمائة من الإنتاج العالمي من المخدرات و 75 بالمائة من سوق المخدرات في الولايات المتحدة.

وخلال عشر سنوات تمكن إسكوبار من تعزيز إمبراطوريته الإجرامية، وجعلته أقوى رجل في المافيا الكولومبية. وتكونت لديه ثروة هائلة تقدر ما بين 25 و 30 مليار دولار أمريكي.

وبعد ذلك قرر إسكوبار إضفاء الشرعية على عمله الإجرامي، وللقيام بذلك قرر الدخول في السلطة والسياسة.

وفي عام 1982 ترشح بابلو إسكوبار للانتخابات، وفي سن الثانية والثلاثين، أصبح بديلا لعضو الكونغرس في كولومبيا. ولكن لكونه شخصا مشكوك فيه تم طرده من الكونغرس.

حرب شاملة

أعلن إسكوبار حرب شاملة على الحكومة حيث نظم ومول شبكة واسعة من القتلة. الذين قاموا بقتل شخصيات رئيسية لمؤسسات وطنية وارتكبوا أعمالا إرهابية عشوائية باستخدام السيارات المفخخة في المدن الرئيسية للدولة.

وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين أصبح أكثر مجرم مطلوب للعدالة. إذ كان مسؤلًا عن اغتيال 657 ضابط شرطة بين عامي 1989 و 1993.

وفي تلك الفترة أعلنت الحكومة الأمريكية الحرب على تجار المخدرات ليس داخل أراضيها فقط. وإنما في العديد من الدول، ما دفع إسكوبار لتسليم نفسه لحكومة بلاده شريطة عدم تسليمه لأمريكا وأن يسجن في سجن “لاكاتدرال” الفاخر.

بعدها خطط بعدها إسكوبار للفرا، مستغلا الجزء الخلفي من السجن الذي كان غير مراقب.

وبعد فراره شكلت الحكومة قوة للقبض عليه. وبعد 17 شهرا من الملاحقة المكثفة، اقتربوا من إلقاء القبض عليه لكنه حاول الهروب عبر أسطح المنازل في ميديلين، فتم إطلاق النار عليه وقتله في 02 ديسمبر 1993.