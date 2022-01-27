اللواء المحجوب: لن تتوقف القوات المسلحة حتى يتم القضاء على التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في الصحراء

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أشار إلى أن وحدات من الجيش تشتبك في الوقت الحالي مع عدد من العناصر الأخرى للتنظيم أثناء مطاردتهم.

وأشار أيضاً إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، في الصحراء بالجنوب.