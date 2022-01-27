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اللواء المحجوب: لن تتوقف القوات المسلحة حتى يتم القضاء على التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في الصحراء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، الأربعاء، إن “وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش الإرهابي شرقي مدينة القطرون”.
اللواء المحجوب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أشار إلى أن وحدات من الجيش تشتبك في الوقت الحالي مع عدد من العناصر الأخرى للتنظيم أثناء مطاردتهم.
وأشار أيضاً إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، في الصحراء بالجنوب.
وأوضح أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.

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قناة ليبيا الحدث

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