عمران: كل الخيارات متاحة للدفاع عن حق “هيئة الدستور”

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن بيان الهيئة اليوم الأربعاء شارك فيه أعضاء من كل الدوائر، معتبرة ذلك دليلا على وجود توافق على رفض أي قفز على الدستور المحال للاستفتاء.

وأضافت عمران أن “كل الخيارات متاحة عند هيئة الدستور للدفاع عن حقها المشروع”.

ورفضت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتأسيس لجنة موازية، قائلة: دعوة عقيلة مخالفة للإعلان الدستوري الذي أقسم عليه وتجاوز لصلاحيات النواب.

وأضافت في بيانها أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في صياغة دستور دائم للبلاد.