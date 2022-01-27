بلدي تاجوراء يُعطّل الدراسة لمدة أسبوع بسبب كورونا

أعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية مدة أسبوع، في إطار مجابهة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان البلدية بحضور الجهات ذات العلاقة، تم فيه مناقشة آخر التطورات بخصوص الجائحة التي تشهد انتشاراً واسعاً في الفترة الحالية، في المؤسسات التعليمية بشكل خاص.

جدير بالذكر أن بلدية حي الأندلس كانت قد أعلنت في وقت سابق تعطيل الدراسة لمدة أسبوع، بسبب الجائحة عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد في الموجة الرابعة، بعد ازدياد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية