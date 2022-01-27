العباني: الوضع يتطلب تعيين حكومة جديدة تتمكن من تسيير المرحلة المقبلة

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن “موعد الانتخابات لن يكون قريبا بعد ما جرى من مناقشات في لجنة خارطة الطريق”.

ولفت العباني، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن “الوضع يتطلب تعيين حكومة جديدة تتمكن من تسيير المرحلة المقبلة إلى حين الاتفاق على موعد جديد لإجراء انتخابات، لذلك اتجه البرلمان لإعداد شروط الترشح لمن يرغب في رئاسة الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “كان من المفترض أن تقوم حكومة عبد الحميد الدبيبة بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات لكنها فشلت وتحولت لأعمال غير المنوطة بها”.