سفارة ليبيا بالقاهرة تطلق موقعاً إلكترونياً لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين 

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها موقعاً إلكترونياً خدمياً للمواطنين الليبيين المقيمين في جمهورية مصر العربية، وذلك بناء على تعليمات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بشأن التحول الرقمي، وضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالخارج .

وأطلقت السفارة الليبية بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب التوثيق والمعلومات بالوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بمصر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية https://embegp.foreign.gov.ly/

وأوضحت السفارة الليبية بالقاهرة، في بيان لها، أنه تم تفعيل عدد من المنظومات الالكترونية الخاصة بالسفارة وذلك لتسهيل الحصول على المعلومات وتصنيفها.