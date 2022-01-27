“نورلاند”: الانتخابات أفضل أمل للمصالحة وضمان سيادة ليبيا

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تأكيده على أهمية الحفاظ على الزخم للانتخابات كأفضل أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا وأمنها.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها نورلاند اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف تركزت حول آخر التطورات في ليبيا، وفق بيان السفارة الأمريكية.

يشار إلى أن بوشناف سبق له الالتقاء بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، في إطار التواصل المتعلق بإجراء الانتخابات وانعكاسه على الملف السياسي والأمني.

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