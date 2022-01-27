“العمل والتأهيل” تناقش الصعوبات التي تواجه مركز المعلومات والتوثيق

ناقش وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التخطيط والديوان حسام المزوغي، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود أبوستة، وعدد من مديري الإدارات بالمركز، الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمركز.

وأكد المزغي أن المركز هو الأداة الرئيسية لتوثيق وحصر بيانات الباحثين عن العمل، لأنه يملك قاعدة بيانات تضم جميع مكاتب العمل على مستوى ليبيا.

واستعرض أبو ستة خلال اللقاء البرنامج التفصيلي حول عمل المركز، وآخر الإجراءات المنفذة والتي تستهدف تطوير منظومة الباحثين عن العمل عبر الإنترنت، و دعم مكاتب العمل لتحديث بياناتها بشكل مستمر.

وشهد الاجتماع الذي عُقد اليوم بالعاصمة طرابلس، عرض مبادرة الربط التقني التي ستساهم في الرفع من مستوى عمل المركز، في تسجيل وجمع وتحليل البيانات بشكل دقيق.

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