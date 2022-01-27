بن شرادة: مجلسا النواب والدولة متفقان على حسم المسار الدستوري وتعديل مشروع الدستور بالتوازي مع إعادة تشكيل الحكومة

أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، بأن مجلس الدولة اجتمع مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب وذلك لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.

بن شرادة، وفي تصريحات صحفية، أكد بأن مجلسا النواب والدولة متفقان على حسم المسار الدستوري وتعديل مشروع الدستور بالتوازي مع إعادة تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن هناك توافق كبير بين المجلسين وما حدث في جلسة الأمس لن يؤثر على التوافق.

وهاجم بن شرادة، حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، ووصفها بأنها فشلت في كل الاستحقاقات التي تم اختيارها من أجلها.

وقال بن شرادة: “هذه الحكومة جاءت بخارطة طريقة باتفاق بعد حرب وصراع بين الليبيين ومهامها الوحيدة وضع أرضية مناسبة لاستحقاق 24 ديسمبر، وهو ما فشلت فيه”.

وأتبع بقوله “من بين استحقاقات الحكومة حل المشاكل الخاصة بالليبيين مثل الكهرباء وغيرها، وتوحيد مؤسسات الدولة وهو ما لم تفعله الحكومة حتى الآن”.

ومضى بقوله “لم توحد الحكومة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، ورئيس الحكومة منع من الذهاب إلى بنغازي وإلى الجنوب، ولا أعتقد أن هذه الحكومة ستفعل شيء وتذهب بنا إلى استحقاق انتخابي، وذهب 24 ديسمبر لأدراج الرياح، رغم أن الليبيين لا يزالوا يحتفظون بأوراق الانتخابات”.

ووصف الحكومة بأنها “فشلت فشل ذريع في وضع أرضية للاستحقاق الانتخابي، والأرضية ليس بالكلام والخطابات، فحل المشكلة الحالية اقتصادي، فوزارة الداخلية مثلا وزيرها في طرابلس ووكيلها منفصل عنها في بنغازي، ومؤسسات أخرى لا يزال بها انقسام، وهذا فشل ذريع للحكومة”.

وأتم بقوله “هذه الحكومة وصلت إلى مرحلة نأسف عليها، وما نراه من وزرائها خير دليل، فهناك من يقضي أيامه وراء القضبان وهناك من ينتظر”.