صنع الله يطالب شركة توتال الفرنسية بالمساهمة في تنمية منطقتي خليج السدرة والواحات

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مدير عام شركة توتال اينيرجي الفرنسية بطرابلس باسكال برينت، لبحث أنشطة الشركة المختلفة في الشركات المشاركة: “الواحة للنفط، أكاكوس للعمليات النفطية، مبروك للعمليات النفطية”، وبحث المشاريع المستقبلية لهذه الشركات ومساهمة توتال اينيرجي في ذلك.

وتطرق الاجتماع، حسب بيان لمؤسسة النفط، إلى برامج العمل المشتركة بين المؤسسة وشركة توتال، والتركيز على برامج بناء القدرات الشابة بالجامعات الليبية في تخصصات الصناعة النفطية وذلك من قبل جامعة توتال الصيفية، بالإضافة إلى مساهمة توتال في برامج التدريب المكثفة في بعض من التخصصات بالصناعة النفطية، والاتفاق على التنسيق بين شركة توتال والادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة للمضي قُدُماً في هذا الجانب.

وطالب صنع الله إدارة توتال اينيرجي المساهمة في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية المستدامة بمناطق العمليات، خاصة بمنطقة خليج السدرة، ومنطقة الواحات القريبة من عملياتها لتحريك عجلة التنمية بهما، موضحا بأن أهالي المناطق القريبة من العمليات هم الحاضنة الطبيعية للثروة النفطية.