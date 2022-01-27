المركز الليبي يفتح ملف “نشأة الجيش الليبي- الدفاع الجوي أنموذجاً”

نظّم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية في طرابلس، محاضرة بعنوان “نشأة الجيش الليبي- الدفاع الجوي الليبي أنموذجاً” للدكتور عادل الزوام بحير، ضمن الموسم الثقافي للعام 2021-2022 بالمركز.

وتناولت المحاضرة، المنظومات الجوية التي كان الجيش يعتمدها، والتي منها منظومة “البتشورا”.

وسلّطت المحاضرة الضوء على مرحلة تفكيك الجيش الليبي، في بداية التسعينات.

كما تطرق الدكتور عادل الزوام بحير، إلى المراحل التي أدت إلى إهمال الجانب الفني الخاص بالتسليح بالدفاع الجوي. الأمر الذي تسبب في تراجع قوة سلاح الجو الليبي، بسبب عدم مواكبتها للمنظومات الجوية الحديثة، إضافة إلى عدم تنويع مصادرها العسكرية، والتي كانت منحصرة في السلاح الروسي.

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