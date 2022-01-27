القوات المسلحة تدك معاقل إرهابيي داعش

اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة العربية الليبية وتنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، بالجنوب.

وبحسب ما أفاد به مراسلنا فإن “اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات المسلحة العربية الليبية ومجموعات إرهابية بالقرب من القطرون”.

وقال مراسلنا: “إن وحدات عسكرية توغلت أقصى الجنوب الليبي لملاحقة المجموعات الإرهابية التي نفدت هجوما قبل يومين أسفر عن مقتل جنديين اثنين وجرح ثالث من القوات المسلحة”.

وأضاف: “أن قوة مشتركة من كتيبة خالد بن الوليد وكتيبة شهداء أم الأرانب واللواء طارق بن زياد المعزز وحماية مطار، تتبعت أثر الإرهابيين حتى منطقة جبل عصيدة، نحو 80 كيلو متر جنوب القطرون”.

وأكد أن “الاشتباكات لا تزال مستمرة بين وحدات الجيش الليبي والمجموعات الإرهابية مع وصول تعزيزات للقوات المسلحة”.

ومن جانبه أعلن مصدر عسكري مقتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وإصابة آخرين، مؤكداً أن الاشتباكات لا زالت مستمرة في جبل عصيدة جنوب القطرون، مرجحاً قيادة الإرهابي المطلوب معتز أحمدي لهذه المجموعة الإرهابية.

كما أكد المصدر في تصريحات خاصة بقناتنا، بأن سلاح الجو الليبي يعمل مع الوحدات العسكرية على الأرض، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في الجنوب لن تتوقف حتى القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي الذي عاود هجماته مؤخرًا.