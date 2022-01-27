وليامز تدعو لنهج توافقي وجدول زمني واضح لإجراء الانتخابات

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، “دعوتها للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمؤسسات والأطراف الأخرى المعنية، للاستماع إلى إرادة شعبهم وإعادة الانتخابات، وبشكل حازم، إلى المسار الصحيح من خلال نهج توافقي وجدول زمني واضح، يؤدي لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.

وأكدت وليامز خلال زيارتها مدينة سبها اليوم الأربعاء، “أن المطلب الراسخ لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاهُله، كما هو جليٌّ في رغبة ملايين الناخبين المسجلين، والعدد الكبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين”، مشيرة إلى أن زيارتها لسبها “هي تعبير عن إصراري على لقاء أهالي سبها وجهاً لوجه والاستماع إليهم بشكل مباشر حول مخاوفهم وآرائهم، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لبلدهم وكيف يُمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في سعيهم من أجل السلام والاستقرار والوحدة والديمقراطية”.

وكانت وليامز قد وصلت إلى مدينة سبها الأربعاء رفقة المُنسّقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، ووفد يُمثّل وكالات الأمم المتحدة والبرامج العاملة في ليبيا، وعقدت لقاءً موسعاً، نظمته بلدية سبها في جامعة سبها، مع ممثلين عن المجلس البلدي حضره عدد من ممثلي المجلس البلدي والمجتمع المدني.

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