فريق الخبراء الاقتصاديين لـ«النواب»: الحكومة تعمل بجهل على توريط الاقتصاد

وجه الخبراء الليبين في الشؤون الاقتصادية الليبية عدة توصيات إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” تقتضي بأن حكومة الوحدة الوطنية تعاني حالة من التخبط الإداري والمالي، مع فقدانها التام للقدرة على العمل بمستوى من المسؤولية و المهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة ناهيك عن تفشي الفساد بشكل لم يعد يخفي على أحد، حيث أن الحكومة تعمل بجهل على توريط الاقتصاد الليبي في ترتيبات والتزامات تشكل عبئ على الاقتصاد الليبي.

وأكدو على تهيئة الظروف الأمنية والتنظيمية واللوجستية لإجراء الإنتخابات في كافة ربوع ليبيا وفقاً لما يتم اقراره من مجلس النواب، وكذلك العمل على المساهمة في بناء هيكلية إدارية واضحة للدولة الليبية ومؤسساتها وتعزيز الشفافية المالية على المستوى المحلي والعمل على معالجة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى مزيداً من تردي الأوضاع كالتضخم الجامح في الأسعار والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

إلى جانب ضبط إعادة تنظيم الإنفاق العام على كافة بنود الميزانية العامة وتعزيز القدرة على تحسين الإيرادات العامة المحلية والعمل على ترميم وإعادة تنظيم إطلاق مشروع شبكة الأمان الاجتماعي.

حيث أن فريق الخبراء الليبيين في الشؤون الاقتصادية الليبية يكررون مجدداً الانذار بأن الدولة الليبية والشعب الليبي قد يواجه حقبة اقتصادية وخيمة، كما من أجل تفادي هذه المخاطر الاقتصادية والمصيرية فإن الإسراع في تكوين حكومة استقرار آمر لا بد منه.