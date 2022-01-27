وليامز: يجب إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني

دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”، “زرت اليوم مدينة ‎سبها، رفقة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ‎ليبيا، جورجيت غانيون، ووفد يُمثّل وكالات الأمم المتحدة والبرامج العاملة في ليبيا”.

‏وأضافت وليامز: “عقدتُ لقاءً موسعاً، نظمته بلدية ‎سبها في جامعة سبها ، مع ممثلين عن المجلس البلدي حضره عدد كبير من ممثلي المجلس البلدي والمجتمع المدني، والأكاديميين، والأعيان، والشباب والنساء”.

وأعربت المستشارة الأممية في كلمتها الافتتاحية عن تقديرها العميق للترحيب الحار من أهالي المدينة، وتابعت: زيارتي للمدينة اليوم هي تعبير عن إصراري على لقاء أهالي سبها وجهاً لوجه والاستماع إليهم بشكل مباشر حول مخاوفهم وآرائهم، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لبلدهم وكيف يُمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في سعيهم من أجل السلام والاستقرار والوحدة والديمقراطية. ‏

واستكملت: “أكدتُ على أن المطلب الراسخ لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاهُله، كما هو جليٌّ في رغبة ملايين الناخبين المسجلين والعدد الكبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين”.

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وواصلت: “من مدينة ‎سبها جددت دعوتي إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات والأطراف الأخرى المعنية، للاستماع إلى إرادة شعبهم وإعادة الانتخابات، وبشكل حازم، إلى المسار الصحيح، من خلال نهج توافقي وجدول زمني واضح، يؤدي لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.