رئيس البرلمان العربي: ليبيا ينقصها فقط إرادة صادقة

علق الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، على الأزمة التي تمر بها الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية دائمًا تكون لصالح الدول المتداخلة وليس لصالح ليبيا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN» المصرية، مساء الأربعاء، أن الدولة الليبية لديها جميع مقومات النجاح، وعلى الجميع أن يجتمعوا ويقدموا تنازلات للوصول لحل مرضٍ للجميع، متابعًا أن ليبيا ينقصها فقط إرادة صادقة.

وتابع، أن السبب الرئيسي في الأزمة الليبية هو وجود مرتزقة تحرك الأطراف، لافتًا إلى أنه يجب خروج المرتزقة من ليبيا لحل أزمتها، واستكمل، أن هناك منظمات حقوقية تحصل على معلوماتها من مخابرات دول تضمر الشر للمنطقة العربية وتدعم التوجيهات الإرهابية، مضيفًا أن البرلمان يرفض أي تدخلات أجنبية في الشؤون العربية بأسم حقوق الإنسان.

ولفت، إلى أن بعض الدول يتجاهلون حقوق الإنسان عندما تتعرض دولهم إلى الخطر، متابعًا أنهم يتخذون حقوق الإنسان مجرد شعارات فقط لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.