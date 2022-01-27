الشريف الوافي: اللواء عامر الجقم بصحة جيدة وسيكون بيننا قريبا

أكد المرشح الرئاسي الشريف الوافي اقتراب إطلاق سراح اللواء طيار عامر الجقم المعتقل في سجون مليشيات الزاوية.

وقال الوافي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بفضل جهود الخيرين من أبناء الزاوية، زرت اليوم الأربعاء ابن مدينتي وأخي وصديقي وزميل الدراسة اللواء طيار عامر الجقم، هو بصحة جيدة وسيكون قريباً بيننا بعون الله”.

وتابع: “التقيت شباب الشرطة من ضباط وجنود، والتقيت محمد بحرون (الشهير بالفار والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب” جميعهم علاقتهم جيدة باللواء، ينادونه عمي عامر أو الحاج عامر. شكراً لهم، جميعنا يتطلع للسلام”.