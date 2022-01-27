بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 27 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 27 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء باردة على اغلب مناطق ليبيا، مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوّن ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، وتتكاثر السحب تدريجيا من بعد ظهر يوم السبت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول مساء يوم السبت إلى شمالية غربية نشطة السرعة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (08-14) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على فترات، مع احتمال تكوّن ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق وتكون الفرصة أفضل بداية من مساء يوم السبت لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية وتزداد سرعتها من يوم السبت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10-14) مْ ولا تتجاوز (08) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12 -15)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 15) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:34)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04).