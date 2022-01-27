صنع الله يجتمع مع مدير عام شركة توتال ويبحث برامج التدريب – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أمس الإربعاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط. بمدير عام شركة توتال اينيرجي الفرنسية بطرابلس اباسكال برينت .

وناقش أنشطة توتال المختلفة في شركات المشاركة وهي الواحة للنفط، أكاكوس للعمليات النفطية. ومبروك للعمليات النفطية، حيث تم تدارس المشاريع المستقبلية لهذه الشركات ومساهمة توتال اينيرجي في ذلك.

وبحسب صفحة المؤسسة على فيسبوك فقد تطرق الاجتماع إلى برامج العمل المشتركة. بين المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال بالإضافة إلى مساهمة توتال في برامج التدريب المكثفة. في بعض من التخصصات بالصناعة النفطية

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق بين شركة توتال والادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.للمضي قُدُماً في هذا الجانب.

وأوضح بأن أهالي المناطق القريبة من العمليات هم الحاضنة الطبيعية للثروة النفطية.

في حين أكد أن هذه النقطة أحد أهم أولويات وخطط المؤسسة الاستراتيجية والتي ستعمل جاهدة خلال العام الجاري. والأعوام المقبلة بالتعاون مع شركائها الدوليين كتوتال على تنفيذها.

يشار إلى أن سعر خام القياس برنت قفز إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوما حيث تجاوز سعره 90 دولارا للبرميل، بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وزاد خام برنت بأكثر من 2 بالمائة متجاوزا الـ 90 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ العام 2014، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام تسليم مارس بنسبة إلى 90.3 دولار للبرميل.

في حين أتى ذلك بعد أن سجل برنت 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وفي المقابل ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.13 بالمائة مسجلا 87.17 دولار للبرميل.