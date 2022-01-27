تركيا: ليبيا منعت دخول بعض الفئات من مواطنينا إلى أراضيها  

وجهت السفارة التركية في طرابلس، نداء إلى المواطنين الأتراك الحاملين لوثائق السفر العادية، والراغبين في السفر إلى ليبيا، بأن السلطات الليبية منعت منح تأشيرة الدخول لبعض الفئات من المواطنين الأتراك.

وذكرت السفارة التركية في العاصمة طرابلس، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن السلطات الليبية أعفت المواطنين الأتراك الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً وأكثر من 55 عاما ممن يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا.

وأضافت، أن السلطات الليبية قررت إصدار تأشيرات دخول إلى أراضيها متعددة لمدة عام واحد لرجال الأعمال الأتراك، مهيبة بمواطنيها الراغبين في السفر إلى ليبيا الحصول على معلومات من سفارة بلدهم أو قنصليتها العامة في مصراتة قبل السفر.