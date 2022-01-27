وليامز تبحث مع بن يزة خطط إعادة دمج التشكيلات المسلحة

ليبيا – التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الأربعاء بلجنة 410 لتسريح وإعادة ادماج التشكيلات المسلحة ومن وصفوا بـ”القوات المساندة”، في قاعدة أبو ستة البحرية في ⁧‫طرابلس⁩.

وليامز استمعت بحسب ما ذكرت في تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه الى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة/ القوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة وكذلك في القطاع الخاص.

بدورها، أكدت اللجنة أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي.

وبحث اللقاء أيضًا السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى.

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