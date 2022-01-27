الارصاد: اجواء باردة.. وأمطار جيدة وغزيرة بدءاً من السبت بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون باردة على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (11 -15)مْ ولاتتجاوز (08)مْ على المرتفعات الجبلية، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى مادون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية.

واشار التقرير إلى أن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي خلال فترات متقطعة وتكون الفرصة افضل بداية من مساء يوم السبت لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية، مع رياح نشطة.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وكانت الارصاد اشارت في وقت سابق في تقرير مقتضب نشرته الاربعاء إلى أن الاجواء الباردة والامطار لازالت تسود المناطق الشرقية خلال اليومين القادمين بإذنه تعالى، اما المناطق الشمالية الغربية فاحتمالية الامطار بدات تتلاشي غير ان الاجواء تستمر باردة خاصة على المرتفعات والمناطق الصحراوية . والله اعلم.