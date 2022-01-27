مقتل عنصريْن من “داعش” جنوب ليبيا

قتل عنصران وأصيب آخرون من تنظيم “داعش”، عقب اشتباك مسلح مع قوات الجيش الوطني، في عملية عسكرية استهدفت جبل عصيدة شرق مدينة القطرون جنوب البلاد.

وجاءت العملية عقب تتبع آثار حركة آليات من قبل دورية عسكرية حيث قادتهم الآثار إلى موقع تختبئ به مجموعة من عناصر التنظيم، كما وُجدت به آلية قتالية وذخائر استحوذت عليها الدورية، لتندلع بعدها اشتباكات بين الجانبين، شاركت فيها وحدات الجيش والطيران العسكري.

ويُتوقّع أن تكون هذه المجموعة من الأفراد التابعين للقيادي في التنظيم معتز الهارب المولود في اجدابيا، والذي رصدته قوات الجيش، حيث كان آخر ظهور له في مدينة مرزق.

وقال اللواء آمر التوجيه المعنوي، خالد المحجوب، إن عمليات الجنوب ستستمر حتى القضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة التي تستغل الصحراء والحدود لأعمالها.

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