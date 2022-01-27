الشهيبي: المؤكد اختيار رئيس حكومة جديدة في ظرف أسابيع قليلة

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، أنه سيتم “اختيار رئيس حكومة جديدة في ظرف أسابيع قليلة”.

وقال الشهيبي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أما عن إمكانية تسلمه للسلطة من الدبيبة فسيتوقف على من سيكون ومن معه تشكيلته الوزارية”.

الجدير بالذكر أن عضو مجلس النواب حسن البرغوثي، كان قد صرح في وقت سابق، أن مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة انتهت بحلول 24 ديسمبر الماضي، إضافة إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها.

وعدّد البرغوثي شروطا يجب توفرها في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة؛ منها: ضرورة أن يتقدم باستقالته إذا كان يتولى منصبا سياديا، وألا يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزكيته من 20 نائبا، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تهيئة الظروف للانتخابات المقبلة.