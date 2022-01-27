اليوم.. جلسة حوارية لنجيب الحصادي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

27 January, 2022

تعقد اليوم الخميس، جلسة حوارية ثقافية فلسفية مع المفكر والكاتب الكبير د. نجيب الحصادي، على الساعة السادسة مساء، بقاعة الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتأتي الجلسة الحوارية برعاية من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، حيث شارك وزير الثقافة المكلف سلامة الغويل، أمس الأربعاء، في افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار “هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل”، واستهل جولته من داخل جناح وزارة الثقافة والتنمية المعرفية حيث أطلع على ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، وجاءت المشاركة لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين.