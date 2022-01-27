علي التكبالي: الفسدة والهمج والقتلة والجهلة يحتلون المناصب العليا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أمس الأربعاء إن الفسدة والهمج والقتلة والجهلة يحتلون المناصب العليا من 2011.

وأوضح التكبالي أن بلد يحكمها الفسدة والهمج والقتلة والجهلة لا ينال فيها المكافأة إلا الذين هم على شاكلتهم”.

وأضاف “إن لم تصدقوني فنظرة إلى الذين يحتلون المناصب العليا من 2011 وحتى الآن”.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن مكتب النائب العام أن حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته جاء لتورطهم في قضية فساد مالي.

وأكد مكتب النائب العام أن رئيس النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة؛ وعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع.

وأوضح أن التحقيق شمل أيضًا الإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد. وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.

وأفاد المكتب أنه تم التحقيق في التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة.

وشمل التحقيق في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10. على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.