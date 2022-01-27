وكالة بيت مال القدس الشريف تصادق على مشاريع بمليون دولار أمريكي

أفاد بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف ” مقرها بالمغرب “، أنها صادقت على حزمة أولى من مشاريع التنمية الاجتماعية والبشرية في القدس برسم مخططها السنوي للعام 2022، بمبلغ مليون دولار أمريكي، وتشمل الحزمة برنامج المساعدة الاجتماعية بمبلغ 400 ألف دولار، يتضمن على الخصوص مضاعفة عدد الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، ومواصلة دعم الأسر المقدسية المحتاجة التي تستفيد من مساعدة إنسانية يومية، وتخصيص 4 آلاف حصة غذائية كاملة توزع على مرحلتين خلال شهر رمضان المقبل.

وصادقت على إطلاق الدفعة الثانية من مشروع “مبادرات أهلية لبرنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس، بمبلغ إجمالي قدره 415 ألف دولار لتمويل 10 مشاريع جديدة لجمعيات مقدسية في مجال التنمية البشرية من جهة أخرى، وعلى تمويل مشاريع في مجال الفنون والتراث والصناعات الثقافية بمبلغ 150 ألف دولار لفائدة مركزين ثقافيين وجمعيتين مهتمتان بالتنشيط الثقافي والمجتمعي في القدس، فضلا عن دعم أنشطة مركز أبحاث متخصص في التقارب الديني الإسلامي المسيحي والدراسات الدينية والتراثية والثقافية في الأرض المقدسة.

وفي ذات الإطار، رصدت الوكالة مبلغ 40 ألف دولار لمنح تشجيعية تخصصها للطلبة الباحثين المتخصصين في مجال الإعلام لإنجاز بحوث ودراسات توثيقية عن واقع مدينة القدس وتاريخها وأوجه ارتباط المغاربة بها، في إطار النسخة الأولى من جائزة “القدس الشريف” للتميز الصحفي لفائدة طلاب معهد الإعلام والاتصال في المغرب وماجستير الإعلام في جامعة القدس.