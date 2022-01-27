وليامز: أهل سبها عانوا لسنوات ويستحقون حياة كريمة في ظل دولة ديمقراطية

غادرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مدينة سبها، قائلة في وداعها إنها «مدينة تاريخية» عانى أهلها الكثير على مر السنوات، ويستحقون حياة كريمة ومستقرة في ظل دولة ديمقراطية وموحدة.

وشاركت وليامز عبر حسابها على موقع «تويتر»، صورة لقلعة سبها، الواقعة جنوب شرق المدينة على تلة بارزة.

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وكتبت وليامز: «عدتُ المساء من سبها، وكلي امتنان لأهلها على حفاوة الاستقبال، كما أحمل الكثير من مشاعر الإعجاب بالمواقف الوطنية، والرغبة الواسعة في التغيير التي لمستها لدى نساء ورجال الجنوب».

ووصلت المستشارة الأممية إلى سبها، صباح أمس الأربعاء، حيث ألقت كلمة في جامعتها، دعت فيها كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى «التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات»، مؤكدة أن «الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى».