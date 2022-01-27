استمرار الأجواء البادرة على ليبيا

العنوان-طرابلس

توقعت، إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار الأجواء الباردة على أغلب مناطق ليبيا.

وذكرت، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11 -15) مئوية ولا تتجاوز (08) مئوية على المرتفعات الجبلية، وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية.

وتوقعت، سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي خلال فترات متقطعة وتكون الفرصة أفضل بداية من مساء يوم السبت لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية مع رياح نشطة.

وتنبأت تكاثر السحب من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.