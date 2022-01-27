العسومي: الوضع في ليبيا يحتاج إلى إرادة محلية صادقة

اعتبر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن سبب الأزمة، التي تشهدها ليبيا؛ التدخلات الخارجية ووجود المرتزقة، وهو ما يستوجب خروجها لحلّ الأزمة.

وأضاف “العسومي”، في مقابلة إذاعية، أن الوضع في ليبيا يحتاج لإرادة ليبية صادقة، وأنه لا يجب أن يعوّل على التدخلات الخارجية التي دائما ما تكون ضد مصالح ليبيا، داعيًا الليبيين للتكاثف لبناء دولتهم، وعدم المراهنة على الحل الخارجي

ورأى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني للحل في ليبيا، خاصةً أن البلاد تملك جميع مقومات النجاح، مشددًا على ضرورة اجتماع الجميع وتقديمهم تنازلات للتوصل إلى حلٍّ مرضِ.

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