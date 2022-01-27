هيئة الدستور تضم عضوين جديدين من تنظيم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة

أصدر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني أرحومة، بيانًا بإعلان ضم عضوين جديدين وهما ونيس المبروك الفسي عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وًعبدالجواد البدين عضو الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب.

وجاء في نص البيان أنه “لما كثر الحديث من البعض خاصة في السنة الماضية حول أهمية عقد اجتماع للهيئة؛ فإنه لما توفي عضو الهيئة الدكتور عبدالقادر قدورة، شغر مقعد ثان من مقاعد المنطقة الشرقية في الهيئة التأسيسية إضافة للمقعد الذي كان يشغله الدكتور علي الترهوني”.

وتابع البيان؛ “لذلك خاطبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد البديل عنهما ، حتى إذا صار اجتماع للهيئة يلتحقان بها ويبلغ الأعضاء بذلك، وقد أفادت المفوضية بموجب خطاب منها أن بديلي المذكورين هما؛ 1- ونيس المبروك عبد السلام الفسي، وعبد الجواد آدم محمد البدين”.

وأردف رئيس الهيئة في البيان؛ “ولما لم يتسن حتى الآن عقد اجتماع للهيئة للظروف المعينة التي تعلمونها، ولما كانت صفة العضوية في الهيئة تثبت من خلال قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما حصل فعلا من خلال خطابها الرسمي الموجه لرئيس الهيئة، ولما كان المذكوران أبديا رغبتهما في الالتحاق والمشاركة في أعمالها ، لذلك أبلغكم بالتحاق المذكورين كأعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتبارا من تاريخ 2022/1/18”.