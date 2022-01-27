الصليب الأحمر يوفير أغذية ومساعدات نقدية لمتضريين من الصراع في ليبيا

ليبيا – أجرى موقع “أهرام أون لاين” المصري مقابلة مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر “فابريزيو كاربوني”.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد أشار خلالها “كاربوني” إلى وجوب توفير دعم أكبر للمتضريين من النزاع في ليبيا قبل الطلب منهم التقيد بإرشادات الوقاية من وباء كورونا، مبينًا أن هذا يتم من خلال توفير سبل العيش الكريم لهم وعلى رأسها خدمات البنية التحتية.

وأضاف “كاربوني” أن ليبيا في حالة عنف منذ أكثر من عقد من الزمن، بسبب غياب العملية السياسية ذات المصداقية، وهو ما جعل التأثير على الليبيين مدمرا فقد تفاقمت أزمة الهجرة غير الشرعية للأشخاص الذين يمرون عبر ليبيا إلى أوروبا، ما يعني أن هذه الأزمة والصراع تمثل أمورا مروعة.

وأبدى “كاربوني” أسفه لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية رغم أنها الخيار الوحيد للهروب من القتال، مشيرًا إلى امتلاك ليبيا لكل شيء ففيها الموارد والطاقات البشرية لتكون دولة ناجحة لكن هذا يتطلب وضع حد للعنف، مؤكدًا تلقي قرابة مليون شخص في البلاد ليبيا أغذية أو مساعدات نقدية من الصليب الأحمر.

وأقر “كاربوني” بتسبب القيود التي تم فرضها بسبب تفشي وباء كورونا في تعقيد عمل الصليب الأحمر، ما جعل تركيزه ينصب على تقديم مساعدة طارئة لـ30 ألف نازح، فضلًا عن العمل على كل ما من شأنه توفير الاستقرار لنظام المياه ودعم 63 مستشفى في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية