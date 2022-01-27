“الدولية للهجرة” تتابع أوضاع العمالة المصرية المتوجهة لليبيا

كشف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، لوران دي بوك، عن إمكانية التنسيق بين المنظمة والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في مصر؛ من أجل متابعة أوضاع العمالة المصرية في ليبيا خاصة غير المنتظمة.

وأشار “بوك”، خلال لقائه مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بمصر عبد المنعم الجمل، إلى أنه سيكون هناك لقاء يجمعه مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان؛ لبحث ما تم الاتفاق عليه بشأن تعزيز التعاون فيما يتعلق بملف العمالة المصرية في ليبيا.

وأكد على أن هناك تواصلاً مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج.

من جانبه، لفت “الجمل” إلى أن هناك تنسيقا من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة العمل والتأهيل في ليبيا لمتابعة أوضاع العمالة المصرية، داعيًا إلى ضرورة فتح قنوات تواصل لمزيد من التعاون بين منظمة الهجرة الدولية، ونقابة التشييد والبناء في ليبيا؛ للتنسيق ودعم العمالة المهاجرة.

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