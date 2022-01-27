 قلمة: مجلس الدولة أفسد الحياة السياسية لذلك رفضنا مشاركته في اختيار رئيس الحكومة

أكد عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن “مجلس الدولة سبب إفساد الحياة السياسية في ليبيا ولهذا رفضنا مشاركته في اختيار رئيس الحكومة”.

وقال «قلمة» في تصريح صحفي، إن “مجلس الدولة قاد حرباً في ليبيا عام 2014 عندما كان بمسماه القديم (المؤتمر الوطني) وحاول منع الفائزين من استلام مهامهم في انتخابات نفس العام”.

وتابع؛ أنه “إذا تدخل مجلس الدولة سيخلق مشاكل وسيقع اللوم علينا كمجلس نواب”.

وأوضح «قلمة» “لا نثق في جماعة الإخوان المسلمين لأنهم ينقضون العهد وهو ما ظهر في جولات عديدة”، مردفًا “يجب أن يتحمل البرلمان مسؤولية تشكيل الحكومة في هذه الفترة الحرجة”.