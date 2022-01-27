3157 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3157 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، و135 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 587 مصابا، وتُوفي 12 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 28.4% من إجمالي 11100 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7943 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 416 ألفا و223 حالة، منها 20 ألفا و37 حالة نشطة، بينما تعافى 390 ألفًا و207 حالات، وسُجلت 5979 حالة وفاة بالمرض في البلاد.