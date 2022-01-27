ذا ناشيونال: النظام الصحي في ليبيا يعاني من الضغوط بسبب تفشي وباء كورونا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري مقتضب نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي للوضع الوبائي في ليبيا بعد التفشي لمتحور وباء كورونا الجديد “أوميكرون” في العالم.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد زيادة الإصابات اليومية في ليبيا من 400 إلى أكثر من ألفي حالة منذ اكتشاف “أوميركون” للمرة الأولى في البلاد في الـ29 من ديسمبر الماضي، ناقلة في ذات الوقت عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيث هوف” موقفها بالخصوص.

وقالت “هوف”: “لقد فرض وباء كورونا ضغطًا هائلًا على النظام الصحي، فالمرافق الصحية في ليبيا تفتقر للإمدادات المنتظمة من معدات الحماية الشخصية والأدوية والأوكسجين في وقت تم فيه تطعيم نحو 14% فقط من الشعب الليبي بالكامل لتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات المحلية لتعزيز جهود التلقيح”.

ترجمة المرصد – خاص

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