استمرار الأجواء الباردة على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء باردة على غالبية مناطق ليبيا، مع هطول أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون بها السماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوّن ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، وتتكاثر السحب تدريجيًا من بعد ظهر يوم السبت مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتكون الرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول مساء يوم السبت إلى شمالية غربية نشطة السرعة أحيانًا، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 08 و14 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتشهد هطول أمطار متفرقة على فترات، مع احتمال تكوّن ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق وتكون الفرصة أفضل بداية من مساء يوم السبت لهطول أمطار جيدة إلى غزيرة تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية وتزداد سرعتها من يوم السبت فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و14 درجة مئوية ولا تتجاوز 8 درجات على المرتفعات الجبلية.

وستكون السماء بمناطق سبها، غـات، غدامس ،الحمادة؛ قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ما بين 12 و15 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 12و15 درجة مئوية.

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