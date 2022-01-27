صنع الله يوقع إتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بشأن الأطفال المصابين بالسرطان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي على فيسبوك توقيع اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الدوليين مؤسسة إينيوريبسول وتوتال للطاقة لتعزيز الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالسرطان.

وأوضحت المنظمة في فيديو نشرته عبر صفحتها بينت فيه مراسم التوقيع في طرابلس صباح اليوم الخميس حيث وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. كلمة وجه فيها الشكر للمنظمة على أهتمامها بهذه الشريحة من الأطفال.

وأكد في كلمتة أن هذه الشريحة من الاطفال تحتاج إلى رعاية خاصة وعناية كبيرة. مؤكدا على ثقته في المنظمة ورعيتها وتوفير العناية الكاملة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفي سياق ليس ببعيد اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أمس الإربعاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط. بمدير عام شركة توتال اينيرجي الفرنسية بطرابلس اباسكال برينت .

وناقش أنشطة توتال المختلفة في شركات المشاركة وهي الواحة للنفط، أكاكوس للعمليات النفطية. ومبروك للعمليات النفطية، حيث تم تدارس المشاريع المستقبلية لهذه الشركات ومساهمة توتال اينيرجي في ذلك.

وبحسب صفحة المؤسسة على فيسبوك فقد تطرق الاجتماع إلى برامج العمل المشتركة. بين المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال بالإضافة إلى مساهمة توتال في برامج التدريب المكثفة. في بعض من التخصصات بالصناعة النفطية

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق بين شركة توتال والادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.للمضي قُدُماً في هذا الجانب.

وأوضح بأن أهالي المناطق القريبة من العمليات هم الحاضنة الطبيعية للثروة النفطية.

في حين أكد أن هذه النقطة أحد أهم أولويات وخطط المؤسسة الاستراتيجية والتي ستعمل جاهدة خلال العام الجاري. والأعوام المقبلة بالتعاون مع شركائها الدوليين كتوتال على تنفيذها.