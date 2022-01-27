طالبت السفارة الأميركية في ليبيا كافة الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 ودعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وشددت السفارة في بيان لها، على استعداد ملايين الليبيين للتصويت وتقرير مستقبلهم، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادتهم وهو ما يحتم على المتنافسين على قيادة ليبيا أن يضعوا في اعتبارهم أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تمكنها الانتخابات.

ورحبت بعمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة الأممية، مبدية تطلعها إلى التفعيل الكامل لعنصر المراقبة.

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